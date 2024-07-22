İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinden istifa etti

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 21:55
İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinden istifa etti
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İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel X hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. 

Yücel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim."

 


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