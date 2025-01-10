AKP Elitaş'tan gazeteciler için yeşil pasaport açıklaması: "İnşallah bir makul noktaya doğru gelmiş olacağız"

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:00

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, başkan vekilleri Abdulhamit Gül, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın beraberindeki heyet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

AKP heyeti, gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve sohbet etti. Güler, konuşmasına dün yaşamını yitiren eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya'yı anarak başladı. Güler, şöyle konuştu:

"İnşallah daha gerçekçi, doğru haberin peşinde, emeği, gayreti, alın terini ortaya koyan bütün gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda uzun zaman emek sarf etmiş hakkın rahmetine kavuşmuş gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Parlamento gazeteciler için çok kıymetli bir yer. Zor bir alan, fedakarlık isteyen bir alan. İnşallah, AK Parti Grup Başkanlığı olarak bütün milletvekillerimizle beraber sizlerle bu ortak payda da toplumun doğru-gerçek habere ulaşımı noktasındaki bu çalışmaya bizde her zaman destek olmaya gayret göstermeye devam edeceğiz. AK Parti Grup Başkanlığımızın kapısı sizlere her zaman açık."

YEŞİL PASAPORT'A OLUMLU SİNYAL

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise "Hiçbir basın mensubu arkadaşımızın bizi açık düşürecek veya yanıltacak ya da farklı noktaya götürecek bir haber yazdığını görmedim. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. Elitaş, gazetecilerin yeşil pasaport talebine ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Onunla ilgili genel bir çalışma yapmak lazım. Şu anda yeşil pasaport sayısı olağan derecede yüksek. Belli bir noktaya doğru geliyor sonrasında aşmak için çalışılıyor. Meclis Başkanımız da olumlu görüyor. AK Parti Grubu da olumlu görüyor. Biz de olumlu görüyoruz ama yeşil pasaportun sayısını önlemez bir noktaya getiremezsek... Yeşil pasaportun özelliği Avrupa Birliği'ne vizesiz girmek. Yeşil pasaport vizeli hale gelir mi endişesini taşıyoruz. Onun için zaman içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Değer basın mensuplarının yurtdışında çok ilişkileri var. Yeşil pasaportun önüne engel çıkmasın en ince ayrıntılarla inceleniyor. Grup Başkanımız da konuyu çok iyi biliyor. İnşallah bir makul noktaya doğru gelmiş olacağız."

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da "Yeşil pasaport hangi sınıf için gelirse gelsin. İlk geldiğinde gazeteciler bunun içine dahil edilir mi" diye sordu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ben onun sözünü verdim, birinci sırada" yanıtını verdi.

BOZDAĞ: GAZETECİLERİN ÜCRETİNE DE HAYAT STANDARDI GETİRİLMELİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Basında çalışanlara şunun altında ücret ödenemez diye asgari bir hayat standardı getirilmeli" derken AKP heyetinden, "Bekir Bey sendika başkanınız olabilir" çıkışı geldi. Bir gazeteci de "En çok yıpranan meslek grubu biziz. Dolayısıyla birisinin bize sahip çıkması gerekiyor. Bekir Bey ilk adımı attı, umarım devamı gelir" ifadesini kullandı.