AKP Gençlik Kolları Başkanı'nı arkadaşının vurduğu ortaya çıktı!

24.08.2025 09:32:00
DHA
DÜZCE'de tabanca ile vurulan AKP Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel (23), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cengizhan T., arkadaşı olan Eren Tunçel'i yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Olay, 21 Ağustos perşembe günü akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde meydana geldi. Eren Tunçel, arkadaşı Cengizhan T. ile birlikte bağ evine gitti. İddiaya göre; havaya açılan ateş sırada tutukluk yapan tabancadan çıkan kurşun, Eren Tunçel'in göğsüne isabet etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

'YANLIŞLIKLA VURDUM' 

Sağlık ekibi tarafından Cumayeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Tunçel, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengizhan T., ifadesinde; tutukluk yapan tabancasının kazara ateş alması sonucu Tunçel'i vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

 Cengizhan T. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

