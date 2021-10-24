AKP Genel Başkan Yardımcısı: "Ekonomi çok mu kötü beyler? Her evde 2-3 telefon var"

24 Ekim 2021 Pazar, 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 21 Ekim’deki faiz indiriminin ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında hızla değer kaybetmişti. Dolar/TL peş peşe rekorlar kırarken, bugün itibariyle ise 9,6 seviyesinde seyrediyor.

AKP Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise yüksek enflasyonun sonucunda ortaya çıkan hayat pahalılığı cep yakarken ekonominin kötü olmadığını savundu.

'EKONOMİMİZ ÇOK MU KÖTÜ BEYLER?'

Türkiye'yi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa ülkelerini eleştiren Demiröz, "Ekonomimiz çok mu kötü beyler?" diyerek şöyle devam etti:

"Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan, Letonya'dan, Estonya'dan da mı kötü. 14 ülkenin toplamından daha güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz ama bizi almazlar. Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar. Almasınlar. Yunanistan'ı görüyorsunuz. Yalan yanlış bilançolarla Avrupa Birliği'ni dahi aldatmaya kalktı ama affettiler. IMF kanalıyla 150 milyar Euro bağış yaptılar. Yunanistan bilmelidir ki, bu aralar çok horozlanıyor. Cürmü kadar yer yakar. Ne Yunanistan ne de Fransa Avrupa Birliği'ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin, bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz."

'ENFLASYON VE KUR YÜKSEK AMA HEPSİ KONTROL ALTINDA'

Demiröz, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa'da duyuyorsunuz, yakıtın olmadığı, raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında. Biraz sabırlı olacağız. Yılbaşına doğru her şey sistemine oturacak. Aylık ihracatımız 20 milyar doları aştı. Bu dövizler yarın ülkemize gelecek. Türkiye'ye gelen dövizle cari açığımızı da kapatacağız. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek."

'HER EVDE 2-3 TELEFON VAR'