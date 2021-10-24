AKP Genel Başkan Yardımcısı'na telefon tepkisi: Aklımızla dalga geçiyorlar

24 Ekim 2021 Pazar, 16:05

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu’daki temasları sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçiyle ilgili açıklamasına ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün açıklamasına tepki gösterdi.

"BU MEMLEKETİN SENDEN ÇOK ÇEKECEĞİ VAR"

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek” sözleriyle gündem değiştirmeye çalıştığını öne sürdü. Ağbaba, "Türkiye kötü yönetiliyor. 10 tane büyükelçi istenmeyen adam ilan ediliyor. Neden? Ekonomi kötü, dolar yükselmiş, Türkiye bir buhranı yaşıyor. 10 büyükelçi ‘Osman Kavala’yı serbest bırakın’ dedi diye. Şimdi 10 büyükelçi üzerinden gündemi değiştirmeye, doları unutturmaya, yolsuzlukları, işsizliği unutturmaya çalışıyor. Yer mi bu millet? Yemez. Ayrıca sen mahkemeleri, yargıyı bağımsız kılmadığın sürece, altına imza atmış olduğun AİHM kararlarına uymadığın sürece bu memleketin senden çok çekeceği var. Bir an önce başımızdan git” dedi.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇİYORLAR"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün “Ekonomi kötü mü? Her evde 2-3 telefon var” sözlerini hatırlatan Ağbaba, “Aklımızla dalga geçiyorlar” diye konuştu. Ağbaba, şunları kaydetti:

“Dün AKP Genel Başkan Yardımcısı ‘Dolar kuru yüksek olabilir ama artık cep telefonlarımız, arabalarımız var’ diyor. Haklı. Bunlar iktidara gelmeden önce Ordu’dan İstanbul’a yürüyerek gidiyorduk, katır sırtında gidiyorduk. Bu arabaları, gemiyi bunlar icat etti. Daha önce yangınlar tulumba ile söndürülüyordu, değil mi? Bunlar döneminde itfaiyeyi bunlar buldu. Cep telefonunu bunlar buldu. Aklımızla dalga geçiyorlar. 20 yılda, su vermeden ekmek vermeden, doğan çocuk 20 yaşına geldi. Bunlar yakında derse ki 'Eskiden Kadıköy’den Beşiktaş’a sandalla geçiyorduk, şimdi gemiyle geçiyoruz, deniz otobüsleri var' şaşmayın. Allah Vedat Demiröz'e biraz vicdan versin.”