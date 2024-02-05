AKP Genel Merkezi önünde açıklama yapmak isteyen 15 Temmuz gazileri göz altına alındı
15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan bazı kişiler, maaş alamadıkları gerekçesiyle AKP Genel Merkezi önünde açıklama yapmak istedi. Gaziler, gözaltına alındı.
15 Temmuz gazileri, SGK maaşları bağlanmadığı gerekçesiyle AKP Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Polisin müdahale ettiği gaziler gözaltına alındı.
AKP Genel Merkezi'nin önüne ulaşamadan gözaltına alınan gaziler arasında bulunan Nejmettin Utuş, gözaltı aracında video çekti.
"BİZİ ALANLAR ŞEHİTLERİMİZİN KANINDA BOĞULSUNLAR"
Utuş, "15 Temmuz'da 47 polis arkadaşımızı, 251 vatandaşımızı şehit edenleri serbest bırakanlar, 15 Temmuz gazilerini gözaltına alıyor. Yakında şehitlerimizi de mezarından çıkarıp yargılamaya kalkarlar. Arkadaşlarımızı şehit edenler hala görevde, biz gözaltına alınıyoruz. Bizi alanlar, o bakanlar şehitlerimizin kanında boğulsunlar" dedi.
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