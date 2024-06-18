AKP iktidarı döneminde yüzde 57 oranında artış gösterdi: İntiharlar katlandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önceki gün “Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri Raporu”nu yayımladı. İstatistikler göre AKP iktidarı döneminde Türkiye nüfusu yüzde 30 artarken, intihar edenlerin sayısı da yüzde 57 arttı.
AKP iktidarı öncesi 2001’de 2 bin 584 olan intihar nedenli ölüm sayısı, her yıl artarak 2023’te 4 bin 61’e yükseldi. Türkiye nüfusu ise 2001’de 65 milyon 603 bin 160 iken, 2023’te 85 milyon 372 bin 377’ye yükseldi. İntihar edenlerin 1072’sinin hastalık nedeniyle, 278’i geçim sıkıntısı kaynaklı intihar ettiği belirtildi.
ERKEKLER ÇOĞUNLUKTA
İntihar edenlerin yüzde 76’sını erkekler oluşturuyor. Bunların yüzde 40’ı ise 20-34 yaş aralığında. İntiharların yüzde 25’i de ateşli silahla gerçekleşmiş. Ayrıca intihar nedenlerinden 2001’de 151 olan diğer nedenler, 2023’te 1270’e yükseldi.
Diğer nedenlerin, 2001’de toplam intiharlar içindeki oranı yüzde 6 iken 2023’te yüzde 31’e çıktı. 2023’te gerçekleşen 1135 intihar ise “Nedeni bilinmiyor” şeklinde kaydedildi. Verilere göre 2023’teki intiharların yüzde 59’unun “nedeni belli değil” ya da “açıklanmıyor”.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, TÜİK’in nedenlere yönelik hangi hassasiyetle hareket ettiğinin sorulması gerektiğini belirtti.
Yalçınkaya,
“Burada şeffaf
olmamak, toplumsal
duyarlılıkta sorunlara
neden olur. Sağlık
hizmetlerine erişim,
bireysel silahlanma,
geçim sıkıntısı gibi sorunlar
ve umutsuzluk gibi birçok
etkenin intiharlara yol açtığı
görülmekte. Özellikle ergenlik
dönemi intiharlarının bütünlüklü
bir yaklaşımla değerlendirmesi
gerekiyor. Ülkenin demokratik
ortamından, ekonomik sorunlara
tüm belirleyiciler, yurttaşın
sağlığına ve yaşamına yönelik
tehdit oluşturuyor” ifadelerini
kullandı.
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