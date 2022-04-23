AKP iktidarında çocuk yaşta evlilikler arttı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “TÜİK verilerine göre bile 2002-2021 arasında 731 bin kız çocuğu evlendirildi. AKP iktidarı boyunca çocuk evliliği arttı” dedi.

İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “İstatistiklerle Çocuk” çalışmasıyla resmi rakamlarla bile Türkiye’de çocuklar için “kara bir tablo olduğunu” belirtti. TÜİK’in verilerine göre 16 ve 17 yaşında evlendirilen kız çocukların sayısının 731 bin 16 olduğunu aktaran İlgezdi, “16 ve 17 yaşında olup aile onayı ile evlendirilen erkek çocuklarının sayısı ise 34 bin 795. Yani aile onayı ile evlendirilen kız çocuklarının sayısı, erkek çocuklarının tam 21 katı. Üstelik bu resmi rakamlara, yaşı büyütülerek evlendirilen kız çocuklarımız dahil edilmiyor” ifadelerini kullandı.

‘HESABINI SORACAĞIZ’

İktidara seslenen İlgezdi, şunları kaydetti: “Aile onayı ile evlendirilen, yaşı büyütülerek evlendirilen kız çocuklarımızın da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun mu? TÜİK’in resmi verilerine göre AKP iktidarı boyunca 730 bin kız çocuğu evlendirilmiş. Kimse bize gelişmiş Türkiye’den bahsetmesin. Bebeği elinden alınıp başına duvak takılan çocukların hesabını biz soracağız.”