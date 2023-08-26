AKP ilçe başkanının akrabaları belediye personelini darbetti!
Diyarbakır’da, AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu’nun iki kardeşi ve iki yeğeni, Belediye Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç.'yi darp ettikleri için tutuklandı. Öte yandan darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır Hazro’da meydana gelen olayda iddiaya göre, AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu bir köye iş kepçesi istedi. Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç., kepçenin başka yerde çalıştığını iletti.
Alınan cevap üzerine başkanın kardeşleri Salih Mehmetoğlu, Ömer Faruk Mehmetoğlu ile yeğenleri İbrahim Mehmetoğlu ve Önder Mehmetoğlu, belediye önünde bekleyerek Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç.'yi arabanın içinde darbetti.
Saldırganlar, araya giren polise tepki gösterip geldikleri araçla olaydan yerinden kaçtı. Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç., önce ilçe hastanesine daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.
M.N.Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırganlar bugün sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mısır püskülü çayının bilinmeyen faydaları
- Öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu
- Hastane girişine yoğun önlem
- Sabancı çifti kaza geçirdi!
- İş görüşmesine gitti, boğazından bıçaklandı
- İmamoğlu davasında kritik gelişme
- Damat Bayraktar ABD savaş gemisinde
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a Kadıköy'de saldırı!
- GKRY'den gerginliği tırmandıracak açıklama!