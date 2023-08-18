Kadıköy’de yol kavgası: Taksiciyi darbettiler
Kadıköy E-5 karayolu üzerinde taksi şoförü ile tartışan araç sürücüsü ve beraberindeki kişiler yolu keserek araçtan indi. Şahıslar önce şoförü darbetti ardından taksiyi tekmeledi.
Kadıköy E-5 karayolu üzerinde, gece saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
TAKSİYİ DE TEKMELEDİ
Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler önce taksi şoförüne darbetti ardından taksiyi tekmeledi.
Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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