Kadıköy’de yol kavgası: Taksiciyi darbettiler

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:30

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:43

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde, gece saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

TAKSİYİ DE TEKMELEDİ

Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler önce taksi şoförüne darbetti ardından taksiyi tekmeledi.

Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.