Kadıköy’de yol kavgası: Taksiciyi darbettiler

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde taksi şoförü ile tartışan araç sürücüsü ve beraberindeki kişiler yolu keserek araçtan indi. Şahıslar önce şoförü darbetti ardından taksiyi tekmeledi.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:30
Abone Ol google-news

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde, gece saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

TAKSİYİ DE TEKMELEDİ

Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler önce taksi şoförüne darbetti ardından taksiyi tekmeledi.

Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


kadıköy darp

İlgili Haberler

Kadıköy'de 4. kattan kadını iten avukat tutuklandı

Kadıköy'de 4. kattan kadını iten avukat tutuklandı
Kadıköy'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı

Kadıköy'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı
Kadıköy’de taksilere denetim: 13 şoföre ceza yağdı

Kadıköy’de taksilere denetim: 13 şoföre ceza yağdı

En Çok Okunan Haberler