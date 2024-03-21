AKP ile YRP arasındaki gerilim tırmanıyor... Elazığ'da seçim pankartlarını söktüler!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:05

Güncelleme: 21.03.2024 - 13:05

Elazığ’da Yeniden Refah Partisi (YRP) Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu’nun, Elazığ Belediyesi’ne yakın bir yere asılan “Ahlak Yoksa Yolsuzluk Vardır” yazılı pankart yasak olduğu gerekçesiyle indirildi.

"MİTİNG TALEBİMİZ DE ENGELLENDİ"

Duruma tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Elazığ Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Avukat Erhun Karakuş, şunları söyledi:

"Hepinizin malum olduğu üzere geçtiğimiz hafta AK Parti'nin miting yapmış olduğu alanda miting yapma talebimiz engellendi ve buranın miting alanı olmadığı için talebimiz reddedildi. Bugün ise daha farklı bir skandalla daha farklı bir ikili uygulamayla karşı karşıyayız.

"PANKARTLAR HUNHARCA SÖKÜLEREK TOPLATILMIŞ"

İl Gençlik Kolları teşkilatımız tarafından dün gece şehrin dört bir tarafına asılan pankartlarımızın bir kısmı saat 04.20 sıralarında herkesin sahur yaptığı bir zaman diliminde toplatılmıştır. Bilin bakalım bu pankartlarımızı kim topladı? Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından resmi araçla gelinerek pankartlarımız toplatılmıştır. Sökülen pankartımızın hemen 2 metre yanında başka bir partiye ait bir pankart var. Ona dokunulmadan Faruk Septioğlu’na ait pankartlar hunharca sökülerek toplatılmıştır.

"NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

Mitingimiz iptal edildiğinde sorduğumuz soruyu bugün tekrar soruyoruz; neden korkuyorsunuz? Masanızdaki anketler mi sizi korkutuyor, güçlü bir şekilde seçim gününe ilerleyişimiz mi sizi korkutuyor? Buradan çok samimi bir şekilde bi rşey söylüyoruz. Gerek Sayın Genel Başkanımız Erbakan gerek Belediye Başkan Adayımız Sayın Septioğlu birer şefkat abidesidir, hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Biz sizi de kurtarmaya talibiz. Hiç düşünmüyor musunuz bu seçimi kazandığınız zaman 3-4 ay sonra personel maaşını ödeyemeyecek duruma geleceksiniz. Belediyenin elektrik faturasını dahi ödeyemediği için kredi çekecek hale gelmişsiniz. Belediyenin borcunun kaç lira olduğunu açıklayamıyorsunuz çünkü borcun ne kadar olduğunu siz dahi bilmiyorsunuz. Arkadaşlar endişelenmeye gerek yok umutlanmanız lazım.

"DERHAL AFİŞLERİMİZİ TOPLADIĞINIZ ALANLARA GERİ ASIN"

Milli görüş gelecek, Septioğlu gelecek sizi de bu dertten bu vebalden kurtaracak. Buradan belediye yetkililerine sesleniyorum: Derhal afişlerimizi topladığınız alanlara geri asın, şehrin ayarlarıyla kesinlikle oynamayın, demokrasiye ikinci bir darbeyi vurmayın."