Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!

Artvin'de halka seslenen CHP lideri Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'ndan ayrılmasına dikkat çekti ve "Şimdi Erdoğan, Fatih Erbakan'ın oğluna 'dolandırıcı' ve 'zübük' diyor. Dün methettiğine bugün hakaret edenden, dün yol yürüdüğüne bugün iftira atandan bir şey olmaz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:26
Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'deki halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

CERRATTEPE AÇIKLAMASI

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Artvin’de eğitimde büyük sorunlar var. CHP'nin Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem, bu konuda yerel yönetimlerin yapacağının daha ötesinde şeyler yapacak. Eğitim ile ilgili neler yapılması gerekiyorsa, o projeler gerçekleştirecek. Hocanın sağ omzunda Mansur Yavaş’ın, sol omzunda ise Ekrem İmamoğlu olacak; ben de tam arakasındayım.

Bakın eğer CHP’nin ve çevrecilerin tutumu olmasaydı; Cerrattepe’de altın madeni çıkarılırken açık liç uygulaması olacaktı, aynı İliç’teki gibi. Şu anda kapalı madencilik var. Aşağıda emekçiler çalışıyor, yukarıda nakliyeciler içinde cevher olan toprağı ulaştırıyorlar ve şu anda burada siyanür yoksa, bu mücadelenin sonucunda yok.

Ama bu para bu maden bambaşka bir niyet içinde. Bu maden açık ocağa dönüştürülmek istiyor.

"KİMSENİN OYLARI BÖLMEYE HAKKI YOKTUR"

Birileri Artvin'in ipini çekmeye geliyor. Biz olursak kimse işsiz kalmaz, kimsenin düzeni bozulmaz. Artvin'e asit yağmurları yağmasına izin vermeyiz. Artvin'in geleceğini düşünen Bilgehan Hoca'nın arkasında duracak. Kimsenin oyları bölmeye ve Artvin halkına ihanet etmeye hakkı yoktur.

"DÜN YOL YÜRÜDÜĞÜNE BUGÜN İFTİRA ATANDAN..."

Toplumda kimin derdi varsa, 1 Nisan'dan sonra CHP ezilenin yanında olacaktır. Birbirine tutunan, ayakta kalmaya çalışan, korkuyu örgütleyen, güzel söz söylemeyen, depremzedeleri tehdit eden bir korku ittifakı var. Bu ittifakın adı Cumhur İttifakı.

Oradan ayrılan bir parti oldu. Bizden de ayrılan oldu ve 'Canınız sağolsun' dedik. Şimdi Erdoğan, Fatih Erbakan'ın oğluna 'dolandırıcı' ve 'zübük' diyor. Dün methettiğine bugün hakaret edenden, dün yol yürüdüğüne bugün iftira atandan bir şey olmaz."


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