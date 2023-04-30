AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin'den Kılıçdaroğlu mitingine katılanlara hakaret!
AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı’nın mitingine katılan yurttaşların videosunu çekerek, “Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir… Dün olduğu gibi, 14 Mayıs’ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!” dedi.
AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı’nın mitingine katılan yurttaşlara hakaretler yardırdı. Daha önce “Hükümet istifa” sloganları atan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına ”Paralı köpekler, satılmış şerefsizler. Sizin için güneş doğmayacak" diyerek hakaret eden Şahin, Kordon’daki mitinge katılan yurttaşlara da “Haysiyetsizler” dedi.
Şahin sosyal medya hesabından video paylaşarak , “İzmir'de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan! Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı! Dün olduğu gibi, 14 Mayıs’ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!” diye konuştu.
İzmir'de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan!— SEFA ŞAHİN (@sefasahin) April 30, 2023
Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı!… pic.twitter.com/xUF7gZsrXr
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