AKP kampında revizyon mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kurmaylara ‘rehavet’ uyarısı

AKP’nin Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısının perde arkasında yeni döneme ilişkin önemli mesajlar öne çıktı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre kampın resmi gündeminde ekonomi, güvenlik, toplumsal beklentiler ve yeni dönem politikaları yer alsa da, kulislerde en çok konuşulan başlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti teşkilatlarına yönelik uyarıları oldu. Parti kurmayları, Erdoğan’ın son dönemde teşkilatlarda oluştuğunu düşündüğü “rehavet” havasından rahatsız olduğunu belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte hem il ve ilçe teşkilatlarında hem de AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) kapsamlı bir revizyon hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor. Parti kaynakları, Erdoğan’ın özellikle seçim atmosferine girilmese bile teşkilatların sürekli sahada olmasını istediğini belirterek, “Çalışan, vatandaşa dokunan, sahayı boş bırakmayan kadrolarla yola devam edilmesi isteniyor. Performans artık daha yakından takip edilecek” değerlendirmesini yaptı.

SONBAHARDA ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ YOK

Siyasi kulislerde zaman zaman dile getirilen “erken seçim” iddiaları da kampın konuşulan başlıkları arasında yer aldı. AKP kaynakları, 2026 sonbaharında bir erken seçim ihtimaline sıcak bakılmadığını dile getirirken, iktidarın önceliğinin ekonomiyi iyileştirecek politikalar üretmek olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle parti yönetiminde, önümüzdeki aylarda seçim hazırlığından çok teşkilatların yeniden yapılandırılması ve saha çalışmalarının artırılmasına ağırlık verilmesi bekleniyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ ŞİMDİLİK RAFA KALKTI

Öte yandan, son günlerde özellikle NATO Zirvesi’nin ardından iki bakanın görevden alınacağı yönündeki kulislere yönelik konuşan parti kaynakları, sonbahar öncesinde bir kabine değişikliğinin planlanmadığını ifade ediyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliğinin parti teşkilatlarının yeniden hareketlendirilmesi olduğu değerlendirilirken, olası kabine revizyonunun ise ilerleyen dönemde siyasi ve ekonomik gelişmelere göre yeniden ele alınabileceği belirtiliyor. AKP kulislerinde kısa vadede kabineden çok parti yönetimi ve teşkilatlarda değişim beklentisinin öne çıktığı, Erdoğan’ın ise yeni dönemde “sürekli sahada çalışan, vatandaşla temasını artıran” bir parti yapısı oluşturmayı hedeflediği konuşuluyor.