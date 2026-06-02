AKP kulislerinde 'Mutlak butlan' için yeni bir savunma hattı kuruluyor: ‘Saray’ın değil, devlet aklının tercihi’

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargı sürecinin ardından verilen “mutlak butlan” kararının siyasette yarattığı sarsıntı sürerken, AKP kulislerinde yeni bir savunma hattı kuruluyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son günlerde iktidar çevrelerinde kararın siyasi sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan uzaklaştıran değerlendirmeler dikkat çekiyor.

AKP kulislerinde yapılan yorumlarda, CHP’deki kurultay tartışmasının iktidarın doğrudan yönettiği bir süreç olmadığı, aksine devlet ve yargı bürokrasisi içinde etkili bazı odakların inisiyatifiyle gelişmiş olabileceği görüşü dillendiriliyor. Parti çevrelerinde, “Bu CHP’nin kendi iç meselesi. Her gelişmeyi Erdoğan’a bağlamak doğru değil. Devletin bazı unsurları CHP’nin mevcut yönetim anlayışına ilişkin farklı değerlendirmeler yapmış olabilir” yorumlarının yapıldığı ifade ediliyor.

‘ERDOĞAN’A YAZILMASIN’ ARAYIŞI

AKP kaynakları, kararın kamuoyunda “iktidarın CHP’ye müdahalesi” olarak algılanmasının yaratacağı siyasi sonuçlardan rahatsızlık duyulduğunu belirtiyor. Kulislerde, “AKP’nin CHP’ye operasyon yaptığı”, “Erdoğan’ın yargıyı devreye soktuğu” yönündeki eleştirilerin özellikle muhalif seçmende karşılık bulmasının iktidar açısından risk olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle son günlerde farklı siyasi çevrelere de benzer mesajların iletildiği, kararın arkasında siyasi iktidardan çok devlet refleksinin bulunduğu tezi dillendiriliyor.

‘DEVLET, ÖZEL’İ İSTEMİYOR OLABİLİR’

Bazı parti kaynakları, devlet içindeki kimi yapıların CHP’nin mevcut yönetimiyle ilgili rezervleri olabileceğini savunarak, “Devlet, CHP’nin Özgür Özel yönetiminde devam etmesini uygun bulmamış olabilir” yorumlarının yapıldığını aktarıyor. Ancak aynı kaynaklar, bu görüşlerin resmi bir değerlendirme değil, kulislerde konuşulan tezler olduğunun altını çiziyor.

AKP’NİN ÖNCELİĞİ KENDİ TABANI

Parti kurmaylarının değerlendirmelerinde öne çıkan bir diğer başlık ise AKP’nin kendi iç durumu. Yerel seçimlerde yaşanan kaybın ardından teşkilatların yeniden yapılandırılması, seçmenin geri kazanılması ve parti içindeki “metal yorgunluğu” tartışmalarının giderilmesi konularının öncelik haline geldiği belirtiliyor. Kulislerde, “Biz şu anda CHP ile uğraşacak durumda değiliz. Parti olarak toparlanma sürecindeyiz. Teşkilatları yenilemeye, seçmeni geri kazanmaya çalışıyoruz” değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu nedenle AKP çevrelerinde, CHP kurultayına ilişkin yargı sürecinin doğrudan Erdoğan’ın siyasi hamlesi olarak görülmesinden rahatsızlık duyulduğu görüşü ve “Bu Erdoğan’ın değil, devletin tercihi olabilir” söylemi öne çıkıyor.