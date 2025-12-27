AKP’li başkan ‘çürük binada’ oturanların vergi verdiğini unuttu: O zaman neden deprem vergisi toplandı?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Büyükakın önceki gün Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı’na katıldı. Burada konuşan Büyükakın, birinci derece deprem riski fazla olan iller arasında yer alan kente ilişkin ilginç bazı ifadeler kullandı.

Büyükakın, “Arabanız bozulduğunda arabanızı devletin tamir etmesini bekliyor musunuz? Arabanızı tamir ettiğireceğiniz zaman, bakıma götürdüğünüzde devlet buna sanayi bakanlığı aracılığıyla destek versin diyor musunuz? Eviniz sakatsa, bu sizin kabahatinizse devlet bunu neden finanse etmeli? Bu hiç tartışılıyor mu? Devlet bunu vergilerinden finanse ediyor değil mi? Benden de toplanan bu vergiyle sorumsuzca ev yapan birinin evini tamir etmek için devlet buraya niçin bütçe ayırsın” dedi. Bu tartışmaların ‘yapılamadığını’ söyleyen Büyükakın, “Bu tartışmaları yaptığınızda ertesi gün ‘Başkan evi sakat olanın evini niçin tamir edelim dedi’ diye bir dil başlıyor. O yüzden susuyorum” ifadelerini kullandı.

PARTİSİYLE ÇELİŞTİ

AKP'li Büyükakın, Silivri Cezaevi’nde tutuklu yargılanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’da deprem hazırlıkları noktasında sık sık eleştiren AKP'nin söylemleriyle çelişti. Belediye başkanlarının ‘konutların sağlamlığı’ noktasında kanunen zorunluluğu olmadığını söyleyen Büyükakın, “Ben kanunen binaların güvenli olup olmadığını araştırmak zorunda değilim. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD bakar. Onlar da binanın risk bulundurması durumunda bakar. Normalde bireylerin kendileri bakmalı. Oraya bakmaya gittiğimiz zaman ‘bu binalara baktın ne yapacaksın’ demeye başlıyorlar. İnsanlarla görüşmeye başladığımızda ‘Adamın binasını elinden alıyorsun, üstüne para istiyorsun’ diyorlar. İyi de bina adamın. Ben neden o adamın binasını tamir etmek zorundayım? Binası sağlam olanlar ödedikleri vergilerle binası çürük olanların binasını neden yaptırmak zorundalar” diye konuştu.

O ZAMAN DEPREM VERGİSİNİ NİÇİN TOPLANDI?

AKP’li Büyükakın, partisinin iktidarda olduğu süreç boyunca 9 kez imar affı çıkardığını unuttu. Yerel yönetimlerin denetim noktasındaki zayıflıkları, belediye meclisinden geçirilen imar planları da depreme yönelik ihmaller arasında yer aldı. 2003-2022 yılları arasında toplanan ve yaklaşık 40 milyar dolara ulaşan deprem vergisinin duble yollara, havalimanlarına kullanıldığı gündeme gelmişti. Toplanan deprem vergilerine karşın Büyükakın’ın deprem noktasında sorumluluğu ‘bireye’ yüklemesi dikkat çekti.