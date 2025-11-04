AKP'li başkanla tartıştı, görevden alındı... Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü evinde ölü bulundu: 'İntihar etti' iddiası

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta görevden alınarak öğretmenliğe atanan İbrahim Kılıçer, evinde ölü bulundu.

Korkusuz'un haberine göre, Kılıçer, 2022’de bir önceki Eskil İlçe Belediyesi yönetimi ile Milli Emlak’a ait olan araziye astronomik kütüphane yaptırdı. İki katlı kütüphane, aynı zamanda emeklilere de lokal olarak hizmet veriyordu.

K ÜTÜPHANEN İN YERİNE KEBAP ÇI AÇILDI

Eskil Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Zavlak’ın göreve gelmesiyle birlikte kütüphane kapatıldı. Milli Emlak’a ait olan ve proje kapsamında kullanılan kütüphanenin yerine ise kebapçı yapıldı.

Duruma tepki gösteren İbrahim Kılıçer ile AKP’li Mustafa Zavlak karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışmanın ardından Kılıçer görevinden alındı ve Aksaray’da bir okula öğretmen olarak atandı.

EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Eskil’de aynı okulda görev yapan bir öğretmen, telefonla defalarca ulaşamayınca dün sabah Kılıçer’in evine gitti. Öğretmen arkadaşı, İbrahim Kılıçer’i evde hareketsiz halde buldu. Kılıçer’in yaşamına son verdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan incelemede Kılıçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

45 yaşındaki Kılıçer evli ve biri engelli olmak üzere 3 çocuk sahibiydi.