AKP’li belediye 1.5 yılda 553 bin metrekare arsa sattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde sattığı arsaların metrekarelerini tek tek açıklayan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, 1.5 yıl içinde satılan 553 bin 226 metrekare üzerine bir devlet kurulabileceğini kaydetti.

Tekcan, “Samsun Büyükşehir Belediyesi borçtan kurtulmuş ise Atakum’u feda etmiştir, yani bu işin kahramanı Atakum ilçesidir, peşine İlkadım ilçesidir. Bu arsaların 184 bin 234 metrekaresi Atakum ilçesinden gitti, 152 bin 716 metrekaresi İlkadım’dan gitti, Tekkeköy’den 114 bin 510 metrekare, Canik’ten 38 bin metrekare satıldı” dedi.