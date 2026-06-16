AKP’li belediye, 30 arsayı satışa çıkardı, bedeli 292 milyon TL’yi aşıyor: Şahinbey’de ihale mesaisi yoğun

Gaziantep’te AKP yönetimindeki Şahinbey Belediyesi, toplam muhammen bedeli 292 milyon 141 bin 425 TL olan 30 arsayı satışa çıkarıyor. Belediyenin dün yayımladığı ihale ilanına göre taşınmazlar için 25 Haziran’da açık teklif usulüyle ihale yapılacak. İhale kapsamında Abdulhamidhan, Binevler, Burç Esentepe ve Kızılhisar mahallelerinde bulunan arsalar satışa sunulacak.

Taşınmazların büyüklükleri yaklaşık 422 metrekare ile 2 bin 152 metrekare arasında. İhale listesinde yer alan taşınmazların muhammen bedelleri 3.2 milyon TL ile 15 milyon TL arasında değişiyor. En yüksek bedel, Kızılhisar Mahallesi’nde bulunan 2 bin 152 metrekarelik arsa için 15 milyon 69 bin 180 TL olarak belirlendi.

ART ARDA SATIŞLAR

İhale ilanına göre satışa çıkarılan arsaların önemli bölümü Abdulhamidhan ve Kızılhisar mahallelerinde. Arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 40 bin metrekareyi bulurken belediye tarafından belirlenen metrekare birim fiyatları ise bulunduğu bölgeye göre 6 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında. En yüksek metrekare birim fiyatı Binevler Mahallesi’ndeki arsalar için belirlenirken söz konusu taşınmazların muhammen bedelleri 7 milyon TL seviyesine yaklaşıyor.

Öte yandan Şahinbey Belediyesi’nin son dönemde art arda taşınmaz satış ihaleleri açtığı da dikkat çekti. Belediyenin ihale duyurularında mayıs ve haziran aylarında da belediye mülkiyetindeki taşınmazların satışına yönelik ilanlar yayımlandı.

Son ilanla birlikte belediye, toplam değeri yaklaşık 292 milyon TL’yi bulan 30 arsayı daha satış listesine eklemiş oldu. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin teklif dosyalarını 24 Haziran saat 16.00’ya kadar belediyeye teslim etmeleri gerekiyor.