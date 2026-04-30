AKP’li belediye de merkezi yönetimden şikayetçi: Ekonomik sorunlar belediyeler üzerinde tehdit oluşturuyor

AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgiler, AKP’li belediyenin merkezi yönetimin ekonomi politikaları sebebiyle zorlandığını ortaya koydu. Özellikle CHP’li belediyeler üzerinde baskısını artıran iktidar, sokak hayvanları konusu başta olmak üzere bir yandan belediyelerin üzerine birçok sorumluluk yükledi. Belediyeler, iktidarın yanlış ekonomik tercihlerinin yanı sıra küresel gelişmelerin de etkisiyle derinleşen ekonomik krizin getirdiği zorluklarla birlikte, sorumlulukların altında ezilmeye başladı. Bu yükümlülüklerin yanı sıra bazı yasa teklifleriyle belediyelerin yetkisini tırpanlamaya çalışan iktidar, kendisiyle çelişti.

DİKKAT ÇEKEN ‘TEHDİT’ MADDELERİ

Cumhur İttifakı yönetimindeki belediyeler de bu politikaların dengesizliğinden etkilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporunun tehditler bölümünde, “Artan görev yüküne rağmen yerel yönetim gelirlerini artırıcı yasal düzenleme eksikliği, ekonomik dalgalanmalar ve döviz kuru etkisiyle artan yatırım maliyetleri, döviz kuru ve inşaat maliyetlerindeki artışın büyük projeleri yavaşlatma riski, sosyal yardım politikalarında ulusal düzeydeki entegrasyon eksikliği, makroekonomik değişimlerin ve olası mevzuat değişikliklerinin gelirler üzerindeki baskısı” ifadelelerine yer verildi.