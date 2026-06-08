AKP’li belediye meclis üyesi için adli kontrol verildi, savcılık ‘Görevine bakmadık’ dedi

Samsun’un Terme ilçesinde AKP belediye meclis üyesi olarak görev yapan Rümeysa Eker’in sosyal medya paylaşımlarına yönelik tepkiler sürerken Terme Cumhuriyet Başsavcılığı Eker hakkında soruşturma başlattı.

Atatürk ve sol görüşlü kesimleri hedef aldığı gerekçesiyle kamuoyunda tartışma yaratan paylaşımların ardından Eker, AKP tarafından başlatılan disiplin süreci kapsamında AKP Terme Gençlik Kolları üyeliği, parti üyeliği, belediye meclisi parti grubu üyeliği ve meclis divan kâtipliği görevlerinden istifa etti. Soruşturma kapsamında Terme Adliyesi’nde ifade veren Eker, savcılık işlemlerinin ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliği’ne sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği, Eker hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Eker, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

‘YARGI BAĞIMSIZLIĞI’

Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan “R.E. hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı ve korunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Başsavcılık, hâkimlik tarafından şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildiğini belirterek soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Açıklamada ayrıca, yargı makamlarının kişilerin kimliği veya siyasi aidiyetine bakmaksızın görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getirdiği vurgulanarak kamuoyunun dezenformasyon niteliğindeki iddialara itibar etmemesi çağrısında bulunuldu