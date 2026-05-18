AKP’li belediye, parayı ‘İslami stand-up’ gösterisine akıttı, CHP'den tepki geldi: ‘Belediye kasası eşe dosta peşkeş çekiliyor’

18.05.2026 04:00:00
Emirhan Çoban
AKP’li Mehmet Tahmazoğlu yönetimindeki Şahinbey Belediyesi, TRT ekranlarında ve yandaş basında sık sık adı görülen Bekir Develi’ye “Fâni but Funny” adında bir stand-up gösterisi için 400 bin lira ödedi. CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, “Hizmete gelince bütçe yok diyenler, iş kendi çevrelerine gelince musluğu sonuna kadar açıyor. Belediye kasası adeta eşe dosta peşkeş çekiliyor” dedi.
AKP’li Mehmet Tahmazoğlu yönetimindeki Gaziantep Şahinbey Belediyesi, parayı yandaşa savuruyor. İlçe sakinleri hizmet beklerken, paralar bu sefer de ‘İslami stand-up’ gösterisine aktı. TRT ekranlarında ve yandaş basında sık sık adı görülen Bekir Develi, 8 Mayıs’ta Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Fâni but Funny” adında bir stand-up gösterisi gerçekleştirdi. 

‘HİZMETE GELİNCE BÜTÇE YOK’

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, AKP’li belediyenin gösteri karşılığında Develi’ye 400 bin lira ödediğini açıkladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Şencan, “Şahinbey Belediyesi yine bildiğimiz gibi. Sokaklar çukur içinde, kaldırımlar perişan, vatandaş hizmet bekliyor. Ama belediyenin önceliği yandaş isimlere para dağıtmak oluyor. Millet evine ekmek götürme derdindeyken, belediye kasası adeta eşe dosta peşkeş çekiliyor. Hizmete gelince bütçe yok diyenler, iş kendi çevrelerine gelince musluğu sonuna kadar açıyor. Bu artık israf değil, milletin aklıyla alay etmektir. Önce Şahinbey’in sokaklarına bakın, sonra çıkıp ‘hizmet belediyeciliği’ masalı anlatın” dedi.

