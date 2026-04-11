AKP’li belediyede konak kavgası: Kahramanmaraş Belediyesi Ankara’da bulunan konağı ne yapacak?

Ankara’nın AKP yönetimindeki sınırlı sayıda belediyelerinden biri olan Altındağ Belediyesi’nde önceki dönem başkanlık görevini üstlenen AKP’li Asım Balcı’nın borç dolu mirası tartışılıyor. Bir diğer AKP’li isim olan Veysel Tiryaki’nin yönetimine geçen belediyede borçların yanı sıra, bazı taşınmaz satışları da sık sık konuşuluyor. Bunun bir örneği, 2 Mart’ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında gündeme geldi.

KULLANMADIKLARI KONAĞI GERİ VERMEDİLER

Tiryaki, “Evlendirme Müdürlüğü ve Nikah Salonu tesisleri kurulmasını” öngören gündem maddesi kapsamında yaptığı konuşmada, belediyenin bu müdürlük noktasında eksiklik yaşadığını belirtti. Eski başkan Balcı dönemine gönderme yapan Tiryaki, belediyenin önceki dönemde Evlendirme Müdürlüğü olarak kullandığı bir konağın, AKP yönetimindeki Kahramanmaraş Belediyesi’ne satıldığını açıkladı. Satışı yapılan konağın kullanılmadığını belirten Tiryaki, belediyeden konağı geri istediklerinde olumsuz yanıt aldıklarını da aktardı.