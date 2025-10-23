AKP'li belediyeden 'Ahmet Kaya' kararı: Caddeye ismini verdiler

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 15:37:00
Mardin’de AKP'li Midyat Belediyesi, bir caddenin ismini 'Ahmet Kaya Caddesi' olarak değiştirdi.

AKP yönetimindeki Midyat Belediyesi ilçedeki Mezarlık/1 Caddesi’nin adını ‘Ahmet Kaya Caddesi’ olarak değiştirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sanatıyla gönüllere dokunan, sesiyle milyonlara ilham veren Ahmet Kaya’nın adını Midyat’ımızda yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi. Aynı açıklamada, “Belediye meclisimizde aldığımız kararla Mezarlık/1 Caddesi’nin ismi, Ahmet Kaya Caddesi olarak değiştirilmiştir” denildi.

İlgili Konular: #AKP #Ahmet Kaya #midyat