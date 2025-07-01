AKP’li belediyeden ipotekli arsa satışı

Sanayi bölgesinde yer alan ve belediyede ‘depolama alanı’ olarak kayıtlı taşınmaz, belediyenin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na olan borcu nedeniyle ipotek altında.
Söz konusu taşınmaz, 10 Temmuz 2025 Perşembe saat 14.00’te, Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonu’nda satışa sunulacak.
Satış kapalı teklif açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale şartnamesinde, “Taşınmaz, ipotek ile birlikte satılacaktır” maddesi yer alıyor.
Belediye çalışanına dört aydır maaş ödemekte zorlanıyor ve krizi elindeki taşınmazları satarak çözmeye çalışıyor.