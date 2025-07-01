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AKP’li belediyeden ipotekli arsa satışı

AKP’li belediyeden ipotekli arsa satışı

1.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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AKP’li belediyeden ipotekli arsa satışı

Samsun Tekkeköy Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca üzerine 59 milyon 349 bin liralık ipotek konulan 11 bin 234 metrekrelik arsayı 112 milyon 340 bin 700 liraya satışa çıkardı.

Sanayi bölgesinde yer alan ve belediyede ‘depolama alanı’ olarak kayıtlı taşınmaz, belediyenin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na olan borcu nedeniyle ipotek altında. 

Söz konusu taşınmaz, 10 Temmuz 2025 Perşembe saat 14.00’te, Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonu’nda satışa sunulacak. 

Satış kapalı teklif açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale şartnamesinde, “Taşınmaz, ipotek ile birlikte satılacaktır” maddesi yer alıyor. 

Belediye çalışanına dört aydır maaş ödemekte zorlanıyor ve krizi elindeki taşınmazları satarak çözmeye çalışıyor.

İlgili Konular: #AKP #Samsun