AKP'li belediyeden Manifest grubuna 'kıyafet gerekçesi' ile engel!

Bu yıl yayımladıkları 'Manifestival' albümü ile dinleyicilerin takdirini karşılayan Manifest grubu, en çok dinlenen müzik gruplarının başında yer alıyor.

Grup, kısa sürede kazandıkları bu başarı sonrası Anadolu turnesine çıkmak isterken bir engele takıldı.

Dijital platformlar ve YouTube üzerinden milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve 6 genç kadın üyeden oluşan grubun Erzurum'da düzenlemeye hazırlandığı konser AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından veto edildi.

KIYAFETLERİ UYGUN DEĞİLMİŞ!

Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Manifest grubunun konserini ‘kıyafetlerinin uygun olmadığı’ gerekçesiyle engelledi.

Erzurum'da grubun konser düzenleyebileceği tek alan olan Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi için etkinlik başvurusunda bulunuldu. Ancak AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan bölge, müzik grubu üyelerinin sahne kıyafetlerinin 'çok açık' olduğu ve Erzurum şehrine uygunluk göstermediği gerekçesiyle reddedildi.