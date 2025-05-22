AKP’li belediyeden tartışmalı uygulama: Parktaki banklara cinsiyet ataması!

AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum meydanındaki banklara cinsiyet ataması yaptı.

Sosyal medya hesabından son uygulamasını çektiği bir video ile X hesabından paylaşan Aşgın, "Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN" ifadelerini kullanarak belirli bir bölgedeki bankların sadece kadınlara ayrıldığını açıkladı.

Çorum meydanına bankların cinsiyet ataması ile alakalı olarak bir de uyarı levhası asıldığı görüldü. Levhada 'Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır' ifadeleri yer alıyor.





MİLLİ MÜCADELE KARŞITI İSKİLİPLİ ATIF İÇİN PAYLAŞIM

Aşgın'ın, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam edilen İskilipli Atıf'ın da mezarını ziyaret etmesi gündem olmuştu. Milli mücadele karşıtı olan İskilipli Atıf'ın mezarını ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Aşgın,

"Büyük âlim, son devrin din mazlumlarından İskilipli Atıf Hoca'yı şehadetinin 99. sene-i devriyesinde kabri başında dualarla, İskilip Ulu Camii’de Mevlîd-i Şerîf ile yâd ettik. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.



