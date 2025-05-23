AKP’li Çorum Belediyesi'nden banklara cinsiyetçi atama: Cumhurbaşkanı danışmanı anında savundu!

AKP'li Çorum Belediyesi, kent merkezindeki tarihi Çorum Meydanı'nda bulunan banklara "cinsiyet ataması" yaptı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, bazı bankların sadece kadınlara tahsis edildiğini duyurdu. Aşgın, paylaşımında “Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN DANIŞMANINDAN JAPONYA ÖRNEĞİYLE SAVUNMA

Söz konusu uygulama sosyal medyada "ayrımcı", "cinsiyetçi" ve "kamusal alanı daraltıcı" olarak eleştirildi.

Tepkilerin ardından dikkat çeken bir açıklama, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Oktay Saral’dan geldi. Saral, uygulamayı Japonya’daki “kadınlara özel metro vagonları”na benzeterek şu sözlerle savundu:

“Japonya’da kadınlara özel vagon yapılınca takdir edilip, gelişmişlik olarak yorumlanıyor. Bizde olunca ‘skandal uygulama’ diyorsunuz. Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız.”