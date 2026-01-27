AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Nijerya’daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanında olduklarını belirterek, "Askeri eğitim, istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Nijerya bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika’daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir.

Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. Ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik. Atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya’daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Bugün askeri eğitim, istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca Nijeryalı yetkililerin, önde gelen savunma sanayi firmalarımızla, bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum."