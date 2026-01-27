CHP'li Yavuzyılmaz şirketleri açıkladı, 'ihbar ediyorum' dedi: 'AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu!" notuyla çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum!

Türk Telekom’un; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da 6 milyon 300 bin aboneye verdiği hizmetler, abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin tümünün iki yandaş şirkete devredileceğini tespit ettik.

Türk Telekom’un doğacak zararı:

6 Milyar 426 Milyon TL!

Bu iki şirketi buradan ilan ediyorum!

İş-Kaya İnşaat

Akçadağ Grup

Oysa ki, Türk Telekom zaten kârlı bir kuruluş ve kendi teknik çalışanlarıyla, kamusal hizmet veren bir iletişim şirketi.

Türk Telekom’un %60’ı Türkiye Varlık Fonuna, %25’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait. %15’i de borsa da kamuya açık işlem görüyor.

Türk Telekom’un şu anda abone başına aylık maliyeti 75 TL. Ancak söz konusu devirle iki yandaş şirkete abone başına aylık 160 TL ödenecek.

Sonuç

AKP’li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom’da;

İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kâr, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak.

Bu da ya internet faturalarına %100 zam demek, ya da Türk Telekom’un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek.

Bunun adı soygundur!

Türk Telekom yönetim kurulunu, üst yöneticilerini ve idari sorumluluğu bulunanları uyarıyorum.

Bu devri derhal durdurun!"