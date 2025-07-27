AKP’li eski belediye başkanı itiraf etti: ‘Oturduğum evin ruhsatı yok’

Rize’nin Pazar ilçesinde 15 yıl boyunca AKP’den belediye başkanlığı yapan Ahmet Basa, SİT alanında ruhsatsız bir yapıda ikamet ettiğini doğruladı.

Basa, “Evet doğrudur, oturduğum evin ruhsatı yok. Belediye başkanlığım döneminde mevcut yapıyı restore ettik. Yeni bir yapı inşa etmedik. Burası SİT alanı olduğu için ruhsat alamıyoruz” dedi.

Ahmet Basa, konuya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Evet doğrudur, oturduğum evin ruhsatı yoktur. Eski evi benim belediye başkanlığım döneminde restore ettik, yeni bir şey yapmadım. Burası SİT alanı olduğu için ruhsat alamıyoruz. Ruhsatlandırmayı düşünüyoruz ama işte böyle bir şey... Hazineye ait alana herhangi bir tecavüz de yok. 3 dönümlük arazide bin 500 metrekare kullanıyorum. Başkan Çakır, kaçak yerde oturduğumu söylüyorsa yardımcı olsun ruhsat alayım. Pazar’ın yüzde 70’i ruhsatsız. Ben devletin yerine bir gram girmedim, kimsenin malına mülküne de tecavüz etmedim. Başka yerlerde 5-6 kat yapılmış, ben 1,5 kat yaptım. Pazar’a yakışan bir yapı yaptım.”

"ARAÇLARIMI BELEDİYE HİZMETİNE VERDİM”

Basa, belediye başkanlığı dönemine ilişkin kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı yönündeki iddiaları da reddetti ve şunları ifade etti:

“25 milyon liralık usulsüz harcama iddiası gerçeği yansıtmıyor. Görev sürem boyunca kendi imkanlarımla hizmet sundum. Araçlarımı belediye hizmetine verdim. Yakıt masraflarını kendim karşıladım. İddiaları ortaya atanlara çağrım, varsa ellerinde belge kamuoyuyla paylaşsınlar.”

“EVİMİ M ÜHÜRLEYECEKLER İNİ S ÖYLÜYORLAR”

Ahmet Basa ayrıca, evinin bulunduğu alanda belediye tarafından park yapılmasının planlandığını, ancak şu anda projenin kaymakamlık tarafından sürdürüldüğünü belirterek, "Kaymakamlık burada park ve kafe çalışması yapıyor. Evimi mühürleyeceklerini söylüyorlar. Eğer öyle bir karar varsa uygulasınlar. Bu yapının ruhsatsız olduğu biliniyor. Ancak bu yapı şahsıma ait tapulu arazi üzerindedir. Elektrik ya da doğal gaz kesintisi yönünde bir uygulama da gündeme gelmiş durumda" diye konuştu.

Öte yandan CHP’li Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır da yapının SİT alanında yer aldığını ve ruhsatsız olduğunu doğrularken, konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir hukuki ya da idari işlem başlatılmadığı öğrenildi.