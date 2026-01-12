Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li eski yönetici trafik kazasında hayatını kaybetti

12.01.2026 17:33:00
DHA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü AKP Hayrabolu Gençlik Kolları eski Başkanı Sertaç Dede hayatını kaybetti, eşi ve 11 aylık bebeği ile diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara kara yolunun Karababa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sertaç Dede'nin kullandığı 22 AEK 072 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nezir G., yönetimindeki 34 VS 5112 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ VE 11 AYLIK ÇOCUĞU YARALI ATLATTI

Ekiplerin yaptığı kontrolde Sertaç Dede'nin öldüğü, eşi Tuğba Dede ile 11 aylık çocuğu Parla Dede ve minibüs sürücüsü Nezir G.'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sertaç Dede'nin AKP Hayrabolu Gençlik Kolları eski Başkanı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #AKP #trafik kazası