AKP'li Galip Ensarioğlu çağrı yaptı: Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Somaspor-Bursaspor maçında, Bursaspor taraftarlarının HDP eski milletvekili Leyla Zana hakkında küfürlü tezahüratta bulunması tepkilere neden oldu.

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, "Küfürle, hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana’ya yönelik bu dili reddediyoruz. Spor, düşmanlık değil saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyden önce gelir" ifadeleri kullanarak tezahürata tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da konu hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Leyla Zana’nın avukatlığını yapmış, Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanı olarak açıkça ifade ediyorum: Leyla Zana, halkımızın onurudur.

CHP Diyarbakır Milletvekili olarak da şunu söylüyorum; Her türlü ırkçılığınıza, nefret söyleminize karşı Türkiye’de barışı, dostluğu savunmak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

ENSARİOĞLU ÇAĞRI YAPTI: SAĞDUYUYLA HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUM

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise söz konusu eylemin 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreçle bağlantılı olduğunu kaybetti.

Ensarioğlu, "Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır" dedi.

Ensarioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bursa’da oynanan bir futbol müsabakasında bazı taraftarların Leyla Zana’ya yönelik hakaret içeren söylemlerini şiddetle kınıyorum.

Bu tür ifadeler; karşı milliyetçiliği beslemekte, toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar vermekte ve ülkemizin terörden arındırılmasına yönelik büyük bir hassasiyetle yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden rahatsız olan karanlık odakların istismar edebileceği zeminler oluşturmaktadır. Bu nedenle, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan ayrıştırıcı hareket ve söylemlerden herkesin özenle kaçınması gerekmektedir.

Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara kapılmadan sağduyuyla hareket etmeye ve farkında olmadan bu tür girişimlere alet olmamaya davet ediyorum."