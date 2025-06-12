AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili Karadeniz, seçilmiş başkan sokakları dolaştı

AKP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kaybettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni tutuklanmış başkanı CHP'li Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasıyla geri aldı.

AKP'li belediye Meclis üyesi Eray Karadeniz'in aday olduğu başkanvekili seçimi 16 oya karşı 21 oy ile AKP lehine sonuçlandı.

Dün makamında verdiği fotoğrafta neşesi yüzünden okunan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili Karadeniz'in bugün de sokaktaki Gaziosmanpaşalıları ziyaret ettiği görüldü.

Karadeniz, esnaf ziyareti videosunu "Güler yüzlü sohbetleri, sıcak karşılamaları için tüm esnafımıza ve komşularımıza teşekkür ederim" ifadeleriyle paylaştı.

Gözaltına alınarak tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Eray Karadeniz dünkü meclis seçiminde 16 oya karşı 21 oy ile seçilmişti. CHP, belediyenin AKP'ye geçmesini "Millet iradesinin gaspı" olduğunu belirterek tepki göstermişti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Diğer yandan dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili Eray Karadeniz'i 'seçim kazanmış' gibi telefonla tebrik ettiği bildirilmişti.