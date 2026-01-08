Gebze Belediyesi, gece yarısı Atatürk heykelini söktü: Yurttaşlar kamyonun önünü kesti

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AKP'li Gebze Belediyesi'nin kent meydanında bulunan Atatürk heykelini gece saatlerinde yerinden sökerek kamyona yüklediğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan Türkkan yurttaşların kamyonun önünü kestiğini aktardı.

Türkkan'ın açıklaması şöyle:

''Gebze Belediyesi, meydanda bulunan Atatürk heykelini daha önce kaldırma teşebbüsünde bulunmuş başarılı olamamıştı.

Bu gece yarısı heykeli söküp bir kamyona yüklemişler.

Bunu haber olan İyi Parti İlçe Başkanı Birol Elüstü arkadaşlarıyla beraber kamyonun önünü kesmiş, gitmesine müsaade etmiyorlar.

Vatandaşları da heykelin oradan gitmemesi için desteğe davet ediyorlar.''

Gebze Belediyesi, meydanda bulunan Atatürk heykelini daha önce kaldırma teşebbüsünde bulunmuş başarılı olamamıştı.



Bu gece yarısı heykeli söküp bir kamyona yüklemişler.



Bunu haber olan İyi Parti İlçe Başkanı Birol Elüstü arkadaşlarıyla beraber kamyonun önünü kesmiş, gitmesine… pic.twitter.com/XnPlGCoWmL