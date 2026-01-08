Gebze Belediyesi, gece yarısı Atatürk heykelini söktü: Yurttaşlar kamyonun önünü kesti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 10:32:00
Haber Merkezi
Gebze Belediyesi, kent meydanında bulunan Atatürk heykelini gece saatlerinde yerinden sökerek kamyona yükledi. Yurttaşlar kamyonun önünü keserek tepki gösterdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AKP'li Gebze Belediyesi'nin kent meydanında bulunan Atatürk heykelini gece saatlerinde yerinden sökerek kamyona yüklediğini bildirdi. 

Sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan Türkkan yurttaşların kamyonun önünü kestiğini aktardı.

Türkkan'ın açıklaması şöyle:

''Gebze Belediyesi, meydanda bulunan Atatürk heykelini daha önce kaldırma teşebbüsünde bulunmuş başarılı olamamıştı.

Bu gece yarısı heykeli söküp bir kamyona yüklemişler.

Bunu haber olan İyi Parti İlçe Başkanı Birol Elüstü arkadaşlarıyla beraber kamyonun önünü kesmiş, gitmesine müsaade etmiyorlar.

''DESTEĞE DAVET EDİYORLAR''

Vatandaşları da heykelin oradan gitmemesi için desteğe davet ediyorlar.'' 

