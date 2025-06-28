AKP'li isimden TSK'ye Kuzey Irak'ta saldırı iddiası: PKK tarafından yapıldığı tahmin ediliyor

AKP'li Şamil Tayyar Kuzey Irak'ta TSK'nin 5.Komando Taburu’na bir saldırı düzenlendiği ve 10 askerin yaralandığı iddiasını gündeme getirdi.

Sosyal medya hesabından iktidara çağrıda bulunan Tayyar, ''Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığı tahmin ediliyor'' ifadesini kullandı.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

''Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit bölgesinde askerlerimize dronlarla alçak bir saldırı düzenlendi.

5.Komando Taburu’na bağlı 2’si üsteğmen, 1’i astsubay, 7’si onbaşı toplam 10 askerimizin yaralandığı, ilk aşamada Işıklı Sahra Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, 3’ünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Rabbim, yiğitlerimize şifa versin.

Dron saldırısına ilişkin görüntüler ve yaralılarımızın isimleri bizde mevcut. Hadisenin hassasiyeti nedeniyle yayınlamıyorum.

''PKK TARAFINDAN YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR''

Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

''MSB'NİN SESSİZLİĞİ İLGİNÇ''

Bu vahim hadiseyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sessizliği ilginç.

Kimse kusura bakmasın, bu alçak saldırıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunludur.

Saldırıyı gerçekleştirenler PKK içindeki çözüm karşıtları mı, PKK’nın örgütsel eylemi mi, arkasında hangi güçler var, tüm sorular cevap bulmalıdır.

Başımızı kuma gömmenin kimseye faydası yoktur.''