AKP'li isimlerin köçekli, silahlı eğlence görüntüleri gündem oldu: 'Aman genel merkez duymasın'

Karabük’te çekildiği belirtilen bir video sosyal medyada gündem yarattı. Ovacık ilçesine bağlı Beydili Köyü’ndeki köy odasında düzenlenen eğlenceye, AKP'li Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AKP'li Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tam ve bazı parti yöneticilerinin katıldığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra kaldırılan videoda, eğlence sırasında rakı masası kurulduğu ve erkek köçeklerin oynatıldığı görüldü.

“AMAN GENEL MERKEZ DUYMASIN”

Paylaşılan görüntülerde AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya’nın, “Aman Genel Merkez duymasın” dediği duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, söz konusu ifadeler de tartışma yarattı.

CAMDAN DIŞARI DEFALARCA ATEŞ AÇILDI

Eğlence devam ederken Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tam’ın camdan dışarı defalarca ateş ettiği görüldü.

Görüntülerde silahla ateş açılan anlar da yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülere ilişkin AKP Ovacık İlçe Başkanlığı, Ovacık Belediyesi veya AKP Karabük İl Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.