AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden 24 milyonluk villa parseli satışı: Kamu arsaları gelir kapısı

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 10 villa parselini satışa çıkarıyor. Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’nde yer alan taşınmazlar için toplam 24 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhale, 16 Haziran’da açık teklif usulüyle yapılacak.

Belediye tarafından hazırlanan ihale şartnamesine göre, satışa çıkarılan arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca ayrı ayrı ihaleye sunulacak. Büyüklükleri yaklaşık 695 ile 748 metrekare arasında değişen parseller için 2 milyon 300 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında muhammen bedel belirlendi. Beş parselin geçici teminat bedeli 75 bin TL, diğer beş parselin geçici teminat bedeli ise 69 bin TL olarak duyuruldu.

‘KONUT ALANI’ VURGUSU

Belediyenin ihale duyurusunda “konut alanı” olarak yer alan taşınmazlar, ihale kayıtlarında “villa parseli” niteliğiyle öne çıkıyor. Teknik şartnamede yer alan bilgilere göre parseller için ayrık nizam ve iki katlı yapılaşma koşulu bulunuyor. Bu özellikler, satışa çıkarılan alanların düşük yoğunluklu ve villa tipi konut üretimine uygun olduğunu gösteriyor. Her parsel için 7 bin 500 TL şartname bedeli istenirken, satışa sunulan taşınmazların KDV’den istisna olduğu da şartnamede yer aldı.

Başta AKP’li belediyeler pek çok yerel yönetimin bütçe ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kamuya ait taşınmazları satışa çıkarması tartışmaları sürerken Kayseri’deki karar dikkat çekti. Kamu mülklerinin gelir yaratma aracı haline getirilmesi, belediyelerin kısa vadeli kaynak ihtiyacını karşılasa da kentlerin ortak varlıklarının geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyütüyo