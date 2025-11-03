AKP'li meclis üyesinden 'sandık' çıkışı: 'Biz de sandık gelsin istiyoruz'

Kadıköy Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Meclis oturumlarının gündem dışı konuşmalar bölümüne Kadıköy Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin "sandık" sözleri damga vurdu.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Bilgili, Kadıköy Belediyesi ile birlikte CHP'li belediyelere yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu. Bilgili, konuşmasının sonunda ise CHP'li Meclis üyelerinin, partisinin ismini "AKP" şeklinde telaffuz etmelerine tepki gösterdi.

"BİZ DE SANDIK GELSİN İSTİYORUZ"

CHP'li üyelerin yaptıkları konuşmalarda "Sandık gelecek" ve "Seçim olacak" ifadelerini sarf etmelerine de tepki gösteren Bilgili, "25 yıldır iktidarda olan bir partiye sürekli 'sandık gelsin' diyorsunuz. Gelsin de bir görelim o sandığı. Biz de gelsin istiyoruz. Bir bakalım ne olacağına" dedi.