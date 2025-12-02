AKP'li Mesut Özil: 'Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım, gerisi yalan'

AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, AKP Kongre Merkezi’ndeki kütüphanede başlatılan "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncü konuğu Mesut Özil oldu.

Almanya’da doğup büyüdüğünü hatırlatan Özil, "Biz gurbetçi olarak bir bölgede yaşadığımız için daha çok birbirimize destek çıkmamız amacıyla işte bu aile yapısını koruduk, kültürümüzü koruduk, birbirimize saygı, sevgiyle baktık. Öyle yaşadık" ifadelerini kullandı.

Telefon rehberindeki en ünlü ismin kim olduğu sorusuna Özil, "Benim telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan). Gerisi yalan" diye konuştu.

"FUTBOLA DÖNME GİBİ BİR GAYEM YOK"

Futbola yeniden teknik direktör olarak dönme planının olduğu sorusuna Özil, "Şu an profesyonel hayata ve hatta futbola dönme gibi bir gayem yok. Dediğim gibi ben daha yeni MKYK üyesi oldum. Bu alanda da çok keyif alıyorum. Bu MKYK üyeliğim gençlerle sohbetime vesile oluyor. Yaptığım şeyden de çok keyif alıyorum. Ama benim kuracağım mesela şu an bir projem var İstanbul'da. İnşaatı başladı inşallah bir yıl sonra bitecek. Benim gayem daha çok genç nesillerin elinden tutmak. Futbol akademisi kuruyorum. Orada 11-18 yaşta çocuklar katılacak. Güzel bir sistem kurarak daha çok Türkiye'deki gençlerin elinden tutup dünyanın en büyük sahnelerine çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.