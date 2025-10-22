AKP'li müteahhit Yunus Kaya'ya iyi hal indirimiyle verilen 13 yıl hapis cezasına itiraz

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi'nde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ekim'de görülen karar duruşmasında AKP'li müteahhit Yunus Kaya'ya "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mimari proje müellifi Veysi Tekin ise aynı suçtan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası aldı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Yunus Kaya'yı Mersin'de sakladığı gerekçesiyle yargılanan Murat Kaya ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"EN AZ 21 YIL CEZA ALMASI GEREKİYOR"

Başsavcılık, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

İtirazda, sanık Yunus Kaya'nın birden fazla deprem dosyasında sanık olduğu, yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği ve daha önce kaçma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle "iyi hal" indiriminin uygulanmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sanığın temel cezasının eksik olduğu, cezanın en az 21 yıl olarak belirlenmesi gerektiği ve müteahhitlik belgesinin geri alınma süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Mimari proje müellifi Veysi Tekin hakkında ise, temel cezasının eksik belirlendiği, bilinçli taksir artırımının yeterince uygulanmadığı ve "iyi hal" indiriminin dosya esasına uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca, sanığın birden fazla deprem dosyasında sanık olduğu, pişmanlık göstermediği ve mimarlık belgesinin geri alınma süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması gerektiği kaydedildi.

"CEZANIN ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ HUKUKA AYKIRIDIR"

İtirazda, sanık Murat Kaya'ya "suçluyu kayırma" suçundan verilen 5 aylık hapis cezasının eksik olduğu vurgulandı. Dosya kapsamında, Murat Kaya'nın sanık Yunus Kaya'nın saklanmasına ve kaçmasına yardımcı olduğunun tespit edildiği, cezanın alt sınırdan belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Ayrıca, sanığın duruşmadaki tutumunda pişmanlık göstermemesi gerekçe gösterilerek "iyi hal" indiriminin uygulanmaması gerektiği ifade edildi.

Başsavcılık, "Usul ve esas yönünden hukuka aykırı bulunan kararın kaldırılması" talebinde bulundu.

"BİZLERİN TEK İSTEDİĞİ ADALET"

Yunus Kaya Apartmanı'nda yakınını kaybeden ve Şahinbey Belediye Meclisi'nin eski meclis üyesi CHP'li Uğur Kalkan, süreci şöyle değerlendirdi:

"Geçtiğimiz günlerde mahkemenin verdiği karar bizleri bir kez daha üzmüştü. 67 kişinin hayatını kaybettiği bir tabloda verilen cezaları bizler de çok az bulduk. Davayı ilk günden bu yana takip ediyorum. Bugün İslahiye'deki cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunu görünce bir nebze de olsa umutlandım. Bu kadar insanın hayatını kaybettiği bir ortamda; bizlerin tek isteği adalet. Adalete olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhidi Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'na giderek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı yurttaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, burada CCK Konutları diye bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük zararı ilçemize CCK'den Yunus Kaya verdi. Bu kişi henüz yakalanamadı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşa, "Savcılık gerekeni yapıyor" diye yanıt verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023'te yurt dışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Yunus Kaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde akrabası Murat Kaya'nın yanında saklandığı, halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine getirildiği tespit edildi.