AKP'li Şamil Tayyar'a 'ibretlik' yanıtı

AKP'li eski milletvekili ve yazar Tayyar, dokunulmazlıkların kaldırılması gündemi hakkında konuştu.

Tayyar, "CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir" yorumunda bulundu.

TGRT Haber'de konuşan Tayyar, konuşmasının devamında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak, "Bunu fazlasıyla hak etti" dedi.

Tayyar'ın bu sözleri CHP'de tepki ile karşılandı.

TAYYAR'A BAŞARIR'DAN 'İBRETLİK' YANITI

Başarır, X hesabından AKP'li Şamil Tayyar'a yanıt verdi.

"İbretlik bir tip varsa o sensin!" diyen Başarır, Tayyar'ın eski bir videosunu paylaştı.

Başarır, "2012’de övdüğün, “Tek referans noktam” dediğin FETÖ’nün taktikleriyle, bugün hala siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz!" ifadelerini kaydetti.