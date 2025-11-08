Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Şamil Tayyar'a 'ibretlik' yanıtı

AKP'li Şamil Tayyar'a 'ibretlik' yanıtı

8.11.2025 13:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'li Şamil Tayyar'a 'ibretlik' yanıtı

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak, "CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir" dedi.

AKP'li eski milletvekili ve yazar Tayyar, dokunulmazlıkların kaldırılması gündemi hakkında konuştu.

Tayyar, "CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir" yorumunda bulundu.

TGRT Haber'de konuşan Tayyar, konuşmasının devamında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak, "Bunu fazlasıyla hak etti" dedi.

Tayyar'ın bu sözleri CHP'de tepki ile karşılandı.

TAYYAR'A BAŞARIR'DAN 'İBRETLİK' YANITI

Başarır, X hesabından AKP'li Şamil Tayyar'a yanıt verdi.

"İbretlik bir tip varsa o sensin!" diyen Başarır, Tayyar'ın eski bir videosunu paylaştı.

Başarır, "2012’de övdüğün, “Tek referans noktam” dediğin FETÖ’nün taktikleriyle, bugün hala siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz!" ifadelerini kaydetti.

İlgili Konular: #Ali Mahir Başarır #şamil tayyar