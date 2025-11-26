AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Fatih Altaylı' tepkisi: 'Bir taraftan İmralı'yla müzakere yapılırken...'

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen hapis cezasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tayyar, 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreci örnek göstererek, "Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür" açıklamasını yaptı.

Tayyar, "Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir" dedi.

"HUZUR ORTAMINI GÜÇLENDİRMEYE İHTİYAÇ VAR"

X hesabından açıklama yapan Şamil Tayyar, şunları yazdı:

"Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılması amacına matuf değildir.

Terör üreten veya terörü besleyen bataklığın kurutulması, istismar alanlarının tasfiyesi de sürecin parçasıdır.

Bu bağlamda demokrasi açığının kapatılması, temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, önemlidir.

Velhasıl, topyekun bir iç tahkimata, birlikte yaşama sebeplerini çoğaltmaya, huzur ortamını güçlendirmeye ihtiyaç var.

Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür.

Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir."

FATİH ALTAYLI'YA HAPİS CEZASI

YouTube kanalındaki programında söylediği bazı sözleri gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Altaylı'ya, cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Tahliye edilmeyen Altaylı'nın tutukluluğu devam edecek.