AKP’li Saral’dan Bakan Memişoğlu’na tepki: ‘Cumhurbaşkanımız milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımamalı’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin kanun teklifinin birkaç hafta içerisinde Meclis'e sunulacağını bildirerek, "Belli yaşın altındaki insanlara sigara satışı şu anda zaten yasak. Bu satışı da kimlik, T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacağız. Kime sattığınız söylenecek, yaşını teyit edeceğiz, onu da göstermiş olacaklar" dedi.

Bu karara tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldu.

Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır” dedi.

Saral’ın sözleri şöyle oldu:

“Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir.

Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır.

Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür.

Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir.”