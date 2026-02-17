AKP’li Tayyar’dan Enver Aysever’in tutukluluğuna tepki: ‘Böyle bir dosyada tutuklama olur mu?’

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteci Enver Aysever’in durumuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Şamil Tayyar’ın açıklaması şöyle:

“Gazeteci Enver Aysever, iki ayı aşkın süredir tutuklu.

‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanmış.

1-3 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yatarı olmayan bir ceza, ceza alsa bile paraya çevrilmesi veya ertelenmesi yüksek ihtimal.

Böyle bir dosyada tutuklama olur mu?

4 yıldan fazla ceza aldığı halde içeride bir gün kalmayanları düşününce hakikaten çok üzücü bir durum.

Çok yazık.”