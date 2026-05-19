AKP’li Tayyar’dan ‘Öcalan’a statü çıkışı: ‘Devlet her türlü kolaylığı sağladı zaten…’

MHP lideri Devlet Bahçeli, iktidarın "Terörsüz Türkiye", olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecine ilişkin yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu söyleyerek ‘statü’ çağrısı yapmıştı. Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili "Öcalan'ın münfesih [feshedilmiş] PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" demişti.

Öcalan'ın mahkumiyet halinin sürdürülerek kendisine yeni bir sosyal statü verilmesinin, PKK ve bileşenlerinin silah bırakma sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyacağını savunan Bahçeli, bu yeni statü için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisinde bulunmuştu.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞINA AKP'Lİ TAYYAR'DAN TEPKİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sürece yön vermek adına yaptığı çıkışlar sürerken 'statü' konusuna temkinli duran isimlerden biri de AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar oldu.

Tayyar, PKK'nin bu süre zarfında atılması gereken adımları atmadığını belirtirken statü meselesinin çözüm sürecine ne gibi bir katkısı olacağını anlamadığını söyledi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

“Öcalan’a statü meselesinin çözüm sürecine ne tür katkısı olur, anlamış değilim.

O da kendisine habire ‘ben başmüzakereciyim’ deyip duruyor.

Sanki savaşan iki devleti masaya oturtan barış elçisi, Ortadoğu’nun yeniden inşası için vahiy gelmiş kutsal biri gibi kendini görüyor.

Devlet her türlü kolaylığı sağladı zaten.

Şu an İmralı’da konforlu bir hayatı var, özel çalışma odası, yatak odası, iletişim imkanı, televizyonu, her şey var.

Meclis komisyonu toplandı, yol haritası için mutabakat metni hazırladı.

Top artık Öcalan ve Kandil’de.

Silahları bırakacaktınız, ayak sürüyüp duruyorsunuz.

Mağaraların yarısı boşaltılmadı, teslim olanların sayısı 100’ü geçmedi, bırakılan silahların oranı yüzde 3’ü bulmadı.

Önce sözünüzü tutun, silahları bırakın, kan dursun, ülke huzur bulsun, ondan sonra statüyü millet verir.

Neye layıksa…”