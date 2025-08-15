AKP’li Tiryaki’ye bakanlıktan ödül gibi ceza: 43 işçiyi işten atmanın bedeli 531 bin lira!

AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, iktidara yakınlığıyla dikkat çeken Hizmet İş Sendikasına üye olan işçileri Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda sendikadan istifaya zorlamış, işten atmıştı. 43 işçinin iş sözleşmesine son veren Tiryaki, belediyenin politikalarına karşı grev yapan işçilerin çadırına saldırmış, senidka temsilcilerinden Recep Dere’ye yumruk atmıştı. Gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği görüntülerle tüm Türkiye’nin tepkisini çeken Tiryaki, özür dilemek yerine işçileri suçlayan açıklamalar yapmaya devam etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler, yaptığı incelemeler sonucunda AKP’li Tiryaki’yi haksız buldu. Bakanlık müfettiş raporu, işten atılan işçilerin haklılığını tescilledi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Altındağ Belediyesi’nin şirketi Altınbel A.Ş.’de çalışanların ücretlerinin düşürüldüğü, sendikal baskı uygulandığı, üyelerimizin istifaya zorlandıkları ve 43 arkadaşımızın sendikadan istifa etmediği için haksız yere işten atıldıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müfettiş kararları ile de tespit ve ispat edilmiştir” denildi.

RAPOR, İŞÇİLERE YAPILAN BASKIYI ORTAYA KOYDU

Söz konusu bilirkişi raporuyla birlikte, “Altınbel A.Ş. ile Hizmet-iş Sendikası arasında 19 Şubat 2024 tarihinde imzalanan EK Protokolun Altındağ Belediyesi tarafından uygulanmadığı, bu şekilde kazanılmış hakların verilmediği, Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin Altındağ Belediyesi’nin baskıları nedeniyle, ‘iş kaybı’ kaygısı ve korkusu yaşadıkları, Altındağ Belediyesi’nde sendika üyeleri ile üye olmayanlar arasında toplu iş sözleşmesinden kaynaklı olarak sendika üye olanların ücretinin düşürüldüğü, sendikal örgütlülüğü bitirmek için sendika üyeliğinden istifa edenlerin ücretlerinin hukuka aykırı düzenlendiği, Altındağ Belediyesinde belediye yöneticilerinin sendika üyeliğinden istifaya zorlanması ile ilgili iş yerlerinde toplantılar yaptıklarını, işçilere baskı yapıldığını Hizmet-İş Sendikamızın toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili yasal grev kararı alması ile işçileri istifaya zorlayan işvereni dinlemeyip Hizmet-İş Sendikası üyeliğinden istifa etmeyen 43 işçinin ‘hiçbir sebep gösterilmeden’ iş akitlerinin sonlandırıldığı” ortaya kondu.

ŞAKA GİBİ CEZA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu rapor kapsamında belediye iştiraki Altınbel A.Ş.’ye şaka gibi bir ceza kesti. Buna göre 43 işçiyi işten atmanın bedeli, 531 bin 609 lira oldu. Sendikadan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Hukuki hiçbir dayanağı olmadığı halde bilerek ve isteyerek yapılan bu uygulama ile Kamu zarara uğratılmış, Altındağ halkının parası hukuksuz ve keyfi uygulamalara aktarılmak zorunda kalınmıştır. Müfettişler, raporlarında ayrıca, toplu iş sözleşmesi Ek Protokol’den kaynaklanan alacaklarının Altınbel A.Ş. tarafından ödenmeyeceği kanısı oluştuğu belirtmektedir. Geriye dönük olarak işçilerin hak ettiği ücretlerin kesildiği buna bağlı oluşan ücretlerin ‘eda davası’ açmasının haklılığına işaret etmiştir.”