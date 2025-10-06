AKP’li vekilin maden şirketine tribünden protesto!

Giresunspor taraftarları, TFF 3. Lig 3. Grup'ta bugün oynanan Sebat Gençlikspor karşılaşmasında protestoda bulundu.

Yeşil beyazlı taraftarlar seremoni sırasında açtıkları pankart ve attıkları sloganlarla Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren Alagöz Maden Şirketi’ni protesto etti.

Çotanak Stadyumu'nda taraftarların açtığı “Giresun’da Çevre Katliamı Yapan Alagöz Holdinge Hayır” yazılı pankart, son haftalarda bölgede yaşanan çevre felaketini yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz haftalarda şirketin atık depolama havuzunda meydana gelen taşma sonucu, çevreye kirli atık sızıntısı karıştığı, çevredeki dere yatakları ve tarım alanlarının olumsuz etkilendiği iddia edilmişti.

Şirketin neden olduğu çevre tahribatları kamuoyunun sert tepkilerine neden olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince farklı zamanlarda yapılan incelemelerde şirket hakkında idari para cezaları uygulanmıştı.

Söz konusu şirketin sahibi ise AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz.