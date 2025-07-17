AKP'li 'Yeliz', İlber Ortaylı'nın eğitimini beğenmedi: 'Araştırma özelliği olmadan profesör olmuş...'

"Kanlı 1923 darbesi" paylaşımıyla Cumhuriyetin ilanını hedef alan ve kamuoyunda “Yeliz” olarak anılan Ahmet Hamdi Çamlı, son dönemdeki açıklamalarıyla kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.

Çamlı, bu kez tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı hedef aldı.

Çamlı’nın “Kanlı 1923 darbesi” şeklindeki paylaşımına tepki gösteren İlber Ortaylı, bir köşe yazısıyla bu ifadeleri eleştirmişti.

"ÇIFIT ÇARŞISI ÇOCUKLARI SİZİ..."

'Yeliz' lakaplı Çamlı, Ortaylı'nın 'araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığını' belirterek şunları söyledi:

“İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala, söylemediğim 'Cumhuriyete kanlı darbe' dediğim iftira yalanını bana atfetmiş. Bu iftira üzerinden kamuoyunda tuttuğu köşe başından beni hedef göstermiş. Ekmeğin içini zor yiyecek adam kalkmış beni tehdit etmiş. Bir de orduyu da kendilerinin güvencesiymiş gibi değerlendirip hatırlatarak, aba altından sopa göstermiş. Ah ukala hoca ah... Yanarım senin dersine giren o çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım. Bu da kesmemiş ekran ukalası hocamızı. Bir de kendisini gerçek Türk ilan ederek, bizi de Türkiye'de yaşayan bazı zümreler olarak bizi oraya itelemiş. Vay vay vay güler misin ağlar mısın? Bunlar malın sahibi biz maraba bu topraklarda. Ah çıfıt çarşısı çocukları sizi ah.”