AKP’lilerin açtığı davalar yurttaşa 10 kat fazla maliyete sebep oldu: ‘Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 2026 yılı bütçesini 205 milyar lira olarak belirledi. Bütçe, Meclis'in kasım ayı 14. birleşiminde yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edildi. Toplam bütçe; ABB için 125 milyar lira, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) için 50 milyar lira ve EGO Genel Müdürlüğü için 30 milyar lira olarak karara bağlandı. Bütçe sunumunu gerçekleştiren Başkan Yavaş, kamuoyunda tartışılan kuraklık ve trafik konularına da açıklık getirdi. Yavaş, belediyenin önceki yönetimlerinin ihmalleri sonucunda yaşanan sorunları da sıraladı.

‘PLANSIZ, PROJESİZ, TEKNİĞE UYGUN DEĞİL’

Yavaş, Keçiören başta olmak üzere Ankara'nın birçok ilçesinde yıllardır yenilenmeyen altyapı nedeniyle ciddi risklerin bulunduğunu vurguladı. 2019'dan bu yana kent genelinde bin 291 farklı noktada sel ve su baskınlarına karşı çalışma yürütüldüğünü belirten Yavaş, kapalı ve açık kesit dere temizlikleri ile altyapı güçlendirmelerinin sürdüğünü belirtti. Yavaş, “Geldiğimizde dış finansmanı hazır olmasına rağmen projeleri tamamlanmamış çalışmalar vardı. Bunların çoğu ancak yeni ihale kapsamına alınabildi” dedi.

Yavaş, geçtiğimiz aylarda Ankara’da yaşanan su kesintilerine ilişkin de konuştu. Kesintinin sebebine yönelik açıklamalarda bulunan Yavaş, boruların patlamasının sebebinin 2007 yılında yapılan boru sisteminin plansız, projesiz yapıldığını, tekniğe uygun olmayan borularla inşa edildiğini belirtti.

‘TOPLU TAŞIMAYI ÜCRETSİZ YAPMAK İSTİYORUZ’

EGO'nun artan maliyetlerle hizmet etmekte zorlandığını belirten Yavaş, CNG fiyatlarının 8 liradan 24 liraya çıkmasının kurumu ciddi biçimde etkilediğini söyledi. Göreve geldiklerinde bin 540 olan otobüs sayısının bugün 1900'e ulaştığını, her ay yeni araç alımlarının sürdüğünü aktaran Yavaş, bütçe imkanı sağlanırsa toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Yavaş, böylece trafiğin azalmasını amaçladıklarını belirtti.

Yavaş, metro projelerinde göreve geldiklerinde hiçbir hattın hazır projesi bulunmadığını kaydederek, son 6 yılda dört büyük hattın projelendirilmesini tamamladıklarını söyledi. Mamak Metrosu’nun sadece proje sürecinin 2–2,5 yıl sürdüğünü hatırlatan Yavaş, kredi temini, hazine onayı ve yatırım programına alınma süreçlerinin de zaman aldığını vurguladı. Kızılay–Dikmen, Yaşamkent–Koru, Keçiören–Ovacık ve Dikmen Metro projelerinin tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kurumlara gönderildiğini aktardı. Eryaman–Hızlı Tren bağlantısının da Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

BAKANLIKLA METRO GERİLİMİ

Ulaştırma Bakanlığı ile yaşanan havaalanı metrosu bütçesi anlaşmazlığına ilişkin de konuşan Yavaş, bakanlığın bütçe politikasını eleştirdi. Yavaş, “Bakanlık neden Havalimanı Metrosu'nu yapmıyor? Bu sene sadece 3 bin TL ödenek koydunuz. Bakanlık bizden zengin değil mi? Yapamıyorsanız bize verin diyorum, vermiyorsunuz” dedi.

İMAR RANTI TRAFİĞE YOL AÇTI

Yavaş, kentteki trafik yoğunluğunun temel nedeninin önceki dönemlerde belediye meclis kararlarıyla yaşama geçirilen plansız imar artışları olduğunu belirterek, Eskişehir Yolu ve çevresindeki yüksek nüfus yoğunluğuna dikkat çekti. Yavaş, özellikle Eskişehir Yolu, Dodurga, Beytepe ve İncek bölgelerindeki imar değişikliklerinin kent trafiğini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. “Bu imarlar önceden planlanmış olup, sonradan yapılan değişikliklerle trafik yükü artıyor” diyerek sorumluluk paylaşımına dikkat çekti.

Yavaş, Alacaatlı’dan başlayarak, Dodurga’ya gidecek 500 bin kişilik nüfusun oluşturacağı trafik yoğunluğunu örnekledi ve mevcut yolların bu yükü kaldıramayacağını belirtti. Ayrıca İskitler Mia Alanı, Ovacık Mahallesi ve Emniyet Mahallesi örnekleri üzerinden, yapılaşma ve imar değişikliklerinin trafik üzerindeki doğrudan etkilerini gösterdi. Emniyet Mahallesi’ndeki konut, ofis ve AVM yoğunluğunun, günlük ziyaretçilerle birlikte bölgede 15-20 bin kişinin trafiğe çıkacağını söyledi.

‘TEK DERDİNİZ, ‘BİZ YAPMADIK ONLAR DA YAPMASIN’’

ABB Başkanı Yavaş, konuşmasının bir kısmında ABB meclisi AKP Grup Sözcüsü Av. Fatih Ünal’ın belediyeye açtığı davalar yüzünden fazladan harcanan paraları açıkladı. ABB, 2021’de 4 bin 477 konutluk kentsel dönüşüm projesi için ihaleye çıktı. Konutların temelinin atılmasının ardından AKP’li Ünal, belediyeyi dava etti. Konut yapım işine 2021-2022 yıllarında 5 dava açıldı. Müteahhitler tarafından 4 kez suç duyurusunda bulunuldu. Dava ve suç duyurularına gerekçe olarak, PORTAŞ’ın yetkisi olmadığı, genel sekreter yardımcısının protokol imzalayamayacağı, ihalenin usulüne aykırı yapıldığı iddiaları gösterildi. Böylece inşaatların yapım süreci durdu. Daha sonra ise dava ve suç duyurularının hepsi takipsizlikle sonuçlandı.

2022 yılında yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte, inşaatı yüzde 15’i geçmemiş işlerde müteahhitlerin iş bırakmasının yolu açıldı. AKP’li Ünal başta olmak üzere söz konusu isimler projeye yönelik dava açmasaydı, projenin tamamlanma oranı yüzde 15’i geçecek, müteahhitler iş bırakamayacaktı. Davalarla birlikte projenin ilerleyişi durdurulmasaydı, 2021 yılında bir konut 390 bin liraya inşa ediliyordu.

Davaların ardından 1 konutun fiyatı, 3 milyon 400 bin liraya yükseldi. Söz konusu yükselişin bilançosu Mamak’ta 37 milyon, Dikmen’de 36.4 milyon, Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa’da 8.3 milyon dolar oldu. AKP’li meclis üyelerinin davaları, toplamda, 81,7 milyon dolar kamu zararına yol açtı. Konuya ilişkin konuşan Yavaş, “Eğer bu davaları açmasaydınız ya batacak ya bitireceklerdi. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Bu binalar şimdi 3 milyon liraya yapılıyor. biz 390 bin liraya yapıyorduk. Tek derdiniz, ‘biz yapmadık onlar da yapmasın.’” dedi.